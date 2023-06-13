Cemiyet hayatının ünlü simaları, yaz sezonunun en renkli markalarının tanıtıldığı özel bir davette bir araya geldi.
Giriş: 13 Haziran 2023 Salı
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, AYÇA KAYA
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
SELİN ÖZTARHAN
ASUMAN TOKGÖZ
EMİNE ERDEM
ARZU KUNT
BERRİN BEKSAÇ ÖZDUMAN
Yaza merhaba daveti...
Cemiyet hayatının ünlü simaları, yaz sezonunun en renkli markalarının tanıtıldığı özel bir davette bir araya geldi.
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