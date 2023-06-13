Yaza merhaba daveti...

Cemiyet hayatının ünlü simaları, yaz sezonunun en renkli markalarının tanıtıldığı özel bir davette bir araya geldi.

Giriş: 13 Haziran 2023 Salı

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, AYÇA KAYA

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

SELİN ÖZTARHAN

ASUMAN TOKGÖZ

EMİNE ERDEM

ARZU KUNT

BERRİN BEKSAÇ ÖZDUMAN

Yaza merhaba daveti...

Cemiyet hayatının ünlü simaları, yaz sezonunun en renkli markalarının tanıtıldığı özel bir davette bir araya geldi.

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