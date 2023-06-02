İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte İspanya'nın Endülüs bölgesine gezi gerçekleştirdi.
Giriş: 02 Haziran 2023 Cuma
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, ASLI GÜMÜŞEL
ARZU SABANCI
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
Epos 7 Derneği'nden gezi
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte İspanya'nın Endülüs bölgesine gezi gerçekleştirdi.
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