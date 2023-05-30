Marc Anthony ile evliliğinden Emme ve Maximilian adında ikiz çocukları bulunan Jennifer Lopez, kameralar önünde büyüyen çocuklarının yaşadığı zorluklar hakkında konuştu
Giriş: 30 Mayıs 2023 Salı
JENNIFER LOPEZ, EMME, MAXIMILIAN ANTHONY
JENNIFER LOPEZ, EMME, MAXIMILIAN ANTHONY
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Lopez: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum
Marc Anthony ile evliliğinden Emme ve Maximilian adında ikiz çocukları bulunan Jennifer Lopez, kameralar önünde büyüyen çocuklarının yaşadığı zorluklar hakkında konuştu
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