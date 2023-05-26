Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, oyuncu Serenay Sarıkaya ile müdavimi olduğu Bebek'teydi.
Giriş: 26 Mayıs 2023 Cuma
SUZAN SABANCI DİNÇER, SERENAY SARIKAYA
SUZAN SABANCI DİNÇER, SERENAY SARIKAYA
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
Bebek'te buluştular
Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, oyuncu Serenay Sarıkaya ile müdavimi olduğu Bebek'teydi.
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