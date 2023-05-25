Caddelerde dolaştılar

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ömer, Ayça Dinçkök, Pınar Sabancı ve Esra Civelek Bebek'te objektiflere yansıdı.

Giriş: 25 Mayıs 2023 Perşembe

ÖMER, AYÇA DİNÇKÖK

ÖMER, AYÇA DİNÇKÖK

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

ESRA CİVELEK

ESRA CİVELEK

Caddelerde dolaştılar

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ömer, Ayça Dinçkök, Pınar Sabancı ve Esra Civelek Bebek'te objektiflere yansıdı.

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