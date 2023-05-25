İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ömer, Ayça Dinçkök, Pınar Sabancı ve Esra Civelek Bebek'te objektiflere yansıdı.
Giriş: 25 Mayıs 2023 Perşembe
ÖMER, AYÇA DİNÇKÖK
ÖMER, AYÇA DİNÇKÖK
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
ESRA CİVELEK
ESRA CİVELEK
Caddelerde dolaştılar
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ömer, Ayça Dinçkök, Pınar Sabancı ve Esra Civelek Bebek'te objektiflere yansıdı.
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