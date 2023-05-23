Malaz çifti sezonu açtı

Numarine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Malaz eşi Alara Hanım ile birlikte Göcek'te demirledikleri teknelerinde denize girerek sezonu açtılar.

Giriş: 23 Mayıs 2023 Salı

ÖMER-ALARA MALAZ

ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

ÖMER-ALARA MALAZ

Malaz çifti sezonu açtı

Numarine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Malaz eşi Alara Hanım ile birlikte Göcek'te demirledikleri teknelerinde denize girerek sezonu açtılar.

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