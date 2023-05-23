Numarine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Malaz eşi Alara Hanım ile birlikte Göcek'te demirledikleri teknelerinde denize girerek sezonu açtılar.
Giriş: 23 Mayıs 2023 Salı
ÖMER-ALARA MALAZ
ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
ÖMER-ALARA MALAZ
Malaz çifti sezonu açtı
Numarine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Malaz eşi Alara Hanım ile birlikte Göcek'te demirledikleri teknelerinde denize girerek sezonu açtılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.