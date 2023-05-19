İstanbul Modern'e özel ziyaret

Geçtiğimiz hafta İstanbul Modern'in yeni binasının açılışını yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yeni müzede ağırladı.

Giriş: 19 Mayıs 2023 Cuma

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN-EMİNE ERDOĞAN, BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI, FERİT ŞAHENK, MEHMET NURİ ERSOY

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN-EMİNE ERDOĞAN, BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, OYA ECZACIBAŞI

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN-EMİNE ERDOĞAN, BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN-EMİNE ERDOĞAN, BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

GENEL

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

İstanbul Modern'e özel ziyaret

Geçtiğimiz hafta İstanbul Modern'in yeni binasının açılışını yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yeni müzede ağırladı.

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İstanbul Modern'e özel ziyaret

Geçtiğimiz hafta İstanbul Modern'in yeni binasının açılışını yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yeni müzede ağırladı.

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