İstanbul Modern'e özel ziyaret

Geçtiğimiz hafta İstanbul Modern'in yeni binasının açılışını yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yeni müzede ağırladı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Modern'in yeni binasının açılışını yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yeni müzede ağırladı.
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