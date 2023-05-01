Spor tutkunu Yasemin Özilhan minik dostu Gia ile spor yaptığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından 'Gia ile nasıl spor yapılamaz' notuyla paylaştı.
Giriş: 01 Mayıs 2023 Pazartesi
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
'Gia ile nasıl spor yapılamaz'
Spor tutkunu Yasemin Özilhan minik dostu Gia ile spor yaptığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından 'Gia ile nasıl spor yapılamaz' notuyla paylaştı.
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