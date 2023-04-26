Brad Pitt, Formula 1'de yarışacak!

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor.

Giriş: 26 Nisan 2023 Çarşamba

BRAD PITT

BRAD PITT

BRAD PITT

BRAD PITT

BRAD PITT

BRAD PITT

BRAD PITT

Brad Pitt, Formula 1'de yarışacak!

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor.

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Brad Pitt, Formula 1'de yarışacak!

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor.

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