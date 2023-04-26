Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor.
Giriş: 26 Nisan 2023 Çarşamba
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
BRAD PITT
Brad Pitt, Formula 1'de yarışacak!
Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor.
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