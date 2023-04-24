Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko ve Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June ve yakın arkadaşları ile birlikte Bebek parkında piknik yaptılar.
Giriş: 24 Nisan 2023 Pazartesi
PIA HAKKO-KERİM, LILY JUNE YEŞİL
GENEL
PIA HAKKO-KERİM, LILY JUNE YEŞİL
PIA HAKKO-KERİM YEŞİL
PIA HAKKO-KERİM YEŞİL
PIA HAKKO YEŞİL, BETTINA MACHLER
Dostlarıyla piknik yaptılar!
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko ve Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June ve yakın arkadaşları ile birlikte Bebek parkında piknik yaptılar.
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