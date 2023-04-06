Beyza Uyanoğlu, yakın arkadaşı Yasemin Masis ile bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
Giriş: 06 Nisan 2023 Perşembe
BEYZA UYANOĞLU, YASEMİN MASİS
BEYZA UYANOĞLU, YASEMİN MASİS
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
"Çok özlediklerim"
Beyza Uyanoğlu, yakın arkadaşı Yasemin Masis ile bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
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