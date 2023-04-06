"Çok özlediklerim"

Beyza Uyanoğlu, yakın arkadaşı Yasemin Masis ile bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.

Giriş: 06 Nisan 2023 Perşembe

BEYZA UYANOĞLU, YASEMİN MASİS

BEYZA UYANOĞLU, YASEMİN MASİS

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

"Çok özlediklerim"

Beyza Uyanoğlu, yakın arkadaşı Yasemin Masis ile bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.

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