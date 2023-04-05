Özilhan 'model' oldu...

Stili ve enerjisiyle moda severlerin ilgiyle takip ettiği Yasemin Özilhan, bir moda markasının İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu'nun marka yüzü olarak, markanın ilk TV reklam filminde oynadı

Giriş: 05 Nisan 2023 Çarşamba

OYUNCULUĞUYLA HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKAN YASEMİN ÖZİLHAN, BİR MODA MARKASININ REKLAM FİLMİNDE OYNADI

YASEMİN ÖZİLHAN, DOKTORLAR DİZİSİNDE SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN'LA EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKAN YASEMİN ÖZİLHAN, MODA MARKALARIYLA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI YAPTI

 

YASEMİN ÖZİLHAN

 

YASEMİN ÖZİLHAN

 

YASEMİN ÖZİLHAN

 

YASEMİN ÖZİLHAN

 

YASEMİN ÖZİLHAN

 

YASEMİN ÖZİLHAN

 

YASEMİN ÖZİLHAN

 

YASEMİN ÖZİLHAN

 

Özilhan 'model' oldu...

Stili ve enerjisiyle moda severlerin ilgiyle takip ettiği Yasemin Özilhan, bir moda markasının İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu'nun marka yüzü olarak, markanın ilk TV reklam filminde oynadı

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