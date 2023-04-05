İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN'LA EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKAN YASEMİN ÖZİLHAN, MODA MARKALARIYLA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI YAPTI
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Özilhan 'model' oldu...
Stili ve enerjisiyle moda severlerin ilgiyle takip ettiği Yasemin Özilhan, bir moda markasının İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu'nun marka yüzü olarak, markanın ilk TV reklam filminde oynadı
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