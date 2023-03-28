Boğaz'da balık tuttular!

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki gün birlikte Boğaz'da balık tuttu.

Giriş: 28 Mart 2023 Salı

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL

GENEL

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

Boğaz'da balık tuttular!

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki gün birlikte Boğaz'da balık tuttu.

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Boğaz'da balık tuttular!

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki gün birlikte Boğaz'da balık tuttu.
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