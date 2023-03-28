Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki gün birlikte Boğaz'da balık tuttu.
Giriş: 28 Mart 2023 Salı
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
GENEL
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Boğaz'da balık tuttular!
Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki gün birlikte Boğaz'da balık tuttu.
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