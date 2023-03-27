Yakın dostlar İlhan Sabancı ve Selim Tezman Bebek'te bir araya gelerek bir mekanda sohbet ettiler.
Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
SELİM TEZMAN, İLHAN SABANCI
Bebek'te keyifli sohbet...
Yakın dostlar İlhan Sabancı ve Selim Tezman Bebek'te bir araya gelerek bir mekanda sohbet ettiler.
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