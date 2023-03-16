Cemiyet hayatının ünlü simalarından Edvina Sponza, İbrahim Kutluay ile birlikte Bebek Parkı'nda köpeğini gezdirdi.
Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
Köpeğiyle parkta oynadı!
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Edvina Sponza, İbrahim Kutluay ile birlikte Bebek Parkı'nda köpeğini gezdirdi.
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