Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara mesaj verdi.
Giriş: 03 Mart 2023 Cuma
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
Boyner'den kadın dayanışması!
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara mesaj verdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.