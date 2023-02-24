Kate Winslet, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti
Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
Kate Winslet'den yardım çağrısı!
Kate Winslet, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti
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