Depremzedelere yardım sürüyor...

Maya Portakal Bitargil ve Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak depremden etkilenen vatandaşlar için şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağladılar.

Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi

GENEL

PROF. DR. NEŞE KAVAK

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

MAYA PORTAKAL BİTARGİL

Depremzedelere yardım sürüyor...

Maya Portakal Bitargil ve Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak depremden etkilenen vatandaşlar için şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağladılar.

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"Kalbim Türkiye halkıyla birlikte"

Angelina Jolie, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harekete geçti. Jolie, depremzedeler için bağış çağrısında bulunarak "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte" dedi.
Depremzedelere yardım sürüyor...

Maya Portakal Bitargil ve Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak depremden etkilenen vatandaşlar için şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağladılar.

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