Maya Portakal Bitargil ve Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak depremden etkilenen vatandaşlar için şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağladılar.
Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi
GENEL
PROF. DR. NEŞE KAVAK
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Depremzedelere yardım sürüyor...
Maya Portakal Bitargil ve Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak depremden etkilenen vatandaşlar için şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağladılar.
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