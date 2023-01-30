İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Courchevel'deki adrenalin dolu tatilinden kareleri paylaştı.
Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Courchevel'de adrenalin dolu tatil!
İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Courchevel'deki adrenalin dolu tatilinden kareleri paylaştı.
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