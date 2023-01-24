İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Amerika'da tatil yaptı.
Giriş: 24 Ocak 2023 Salı
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Ayaydınlar'ın Miami tatili!
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Amerika'da tatil yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.