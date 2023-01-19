Yasemin Özilhan önceki gün AVM'de alışveriş yapıp dostlarıyla yemek yedi.
Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Özilhan alışverişte...
Yasemin Özilhan önceki gün AVM'de alışveriş yapıp dostlarıyla yemek yedi.
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