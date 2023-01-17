Genç iş insanı Melisa Tapan yeni yaşını ailesiyle ve dostlarıyla birlikte Sabancı Müzesi'nde verdiği davetle kutladı.
Giriş: 17 Ocak 2023 Salı
ATIL KUTOĞLU, MELİSA TAPAN, SEVİL SABANCI
ATIL KUTOĞLU, DİLEK SABANCI, MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Sabancı'dan şık doğum günü!
Genç iş insanı Melisa Tapan yeni yaşını ailesiyle ve dostlarıyla birlikte Sabancı Müzesi'nde verdiği davetle kutladı.
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