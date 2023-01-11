Ailece kayak tatiil...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Uludağ'da kayak yaptı.

Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN, EMİR DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ailece kayak tatiil...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Uludağ'da kayak yaptı.

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Ailece kayak tatiil...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Uludağ'da kayak yaptı.

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