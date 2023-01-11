Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Uludağ'da kayak yaptı.
Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN, EMİR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Ailece kayak tatiil...
Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Uludağ'da kayak yaptı.
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