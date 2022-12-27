2022'de yaza damga vuranlar…

2022 yazı, sosyete ve iş dünyası için oldukça sıcak ve hareketli geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cemiyet hayatının ünlü hanımları yazın giydikleri bikini ve mayolarla göz kamaştırdılar.

Giriş: 27 Aralık 2022 Salı

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

ALİZE DİNÇKÖK

ALİZE DİNÇKÖK

ALİZE DİNÇKÖK

AYŞE SAN

AYŞE SAN

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ

LARA ÖZSÜER

LARA ÖZSÜER

LARA ÖZSÜER

LARA ÖZSÜER

ROKSİ GARİH

ROKSİ GARİH

ROKSİ GARİH

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

ŞİRİN YALÇIN

ŞİRİN YALÇIN

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

2022'de yaza damga vuranlar…

2022 yazı, sosyete ve iş dünyası için oldukça sıcak ve hareketli geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cemiyet hayatının ünlü hanımları yazın giydikleri bikini ve mayolarla göz kamaştırdılar.

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2022'de yaza damga vuranlar…

2022 yazı, sosyete ve iş dünyası için oldukça sıcak ve hareketli geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cemiyet hayatının ünlü hanımları yazın giydikleri bikini ve mayolarla göz kamaştırdılar.
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