Moda tutkunlarına davet...

İş ve emiyet hayatının modasever isimleri 2022-23 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu incelemek için mağazada düzenlenen davete katıldı.

Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi

MELİSA TAPAN

YASEMİN ÖZİLHAN

MERT AYAYDIN, MELİSA TAPAN, İPEK AYAYDIN ABDİK

TALAT-İPEK AYAYDIN ABDİK

KERİM SABANCI

KERİM SABANCI, MERT AYAYDIN, HASAN UZER

MERT AYAYDIN, MELİSA TAPAN

CEVDET ÇETİNDOĞAN

MERT AYAYDIN, MELİSA TAPAN, CEVDET ÇETİNDOĞAN

YAĞMUR AYAYDIN

Moda tutkunlarına davet...

İş ve emiyet hayatının modasever isimleri 2022-23 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu incelemek için mağazada düzenlenen davete katıldı.

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