İş ve emiyet hayatının modasever isimleri 2022-23 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu incelemek için mağazada düzenlenen davete katıldı.
Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi
MELİSA TAPAN
YASEMİN ÖZİLHAN
MERT AYAYDIN, MELİSA TAPAN, İPEK AYAYDIN ABDİK
TALAT-İPEK AYAYDIN ABDİK
KERİM SABANCI
KERİM SABANCI, MERT AYAYDIN, HASAN UZER
MERT AYAYDIN, MELİSA TAPAN
CEVDET ÇETİNDOĞAN
MERT AYAYDIN, MELİSA TAPAN, CEVDET ÇETİNDOĞAN
YAĞMUR AYAYDIN
Moda tutkunlarına davet...
İş ve emiyet hayatının modasever isimleri 2022-23 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu incelemek için mağazada düzenlenen davete katıldı.
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