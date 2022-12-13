Cemiyet hayatının ünlü simaları Sürdürülebilir Yılbaşı Ağacı projesinin etkinliğinde bir araya geldiler.
Giriş: 13 Aralık 2022 Salı
ASLI ŞEN
BURCU ERÇİL
İPEK VAROL
TUĞÇE EYİLİK
ZEYNEP TARMAN, AYŞEGÜL TUNCER, DOĞAL MESUDİYELİ KALAÇ
GENEL
Yılbaşı ağacı daveti...
Cemiyet hayatının ünlü simaları Sürdürülebilir Yılbaşı Ağacı projesinin etkinliğinde bir araya geldiler.
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