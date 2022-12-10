Yeni yıl koleksiyonuna özel etkinlik...

Sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir mobilya markasının özel lansmanında bir araya geldi.

Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi

BİLGE KURU, PERVİN ERSOY

MEYLAN YILMAZ, BİLGE KURU, BERKSU YILMAZ

BAHAR ŞER

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

HÜLYA KALYONCU

ÖZNUR YAKIN

MONİK İPEKEL

MERİH TURAN

ZAFER KOZANOĞLU,YONCA GÜROL

Yeni yıl koleksiyonuna özel etkinlik...

Sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir mobilya markasının özel lansmanında bir araya geldi.

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Yeni yıl koleksiyonuna özel etkinlik...

Sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir mobilya markasının özel lansmanında bir araya geldi.

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