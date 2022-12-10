Sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir mobilya markasının özel lansmanında bir araya geldi.
Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi
BİLGE KURU, PERVİN ERSOY
MEYLAN YILMAZ, BİLGE KURU, BERKSU YILMAZ
BAHAR ŞER
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
HÜLYA KALYONCU
ÖZNUR YAKIN
MONİK İPEKEL
MERİH TURAN
ZAFER KOZANOĞLU,YONCA GÜROL
Yeni yıl koleksiyonuna özel etkinlik...
Sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir mobilya markasının özel lansmanında bir araya geldi.
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