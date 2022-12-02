Melda Kosif ve Hale Kosif bir araya gelerek sanatla dolu bir gün geçirdiler.
Giriş: 02 Aralık 2022 Cuma
MELDA KOSİF, HALE KOSİF
GENEL
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Müzikal günü!
Melda Kosif ve Hale Kosif bir araya gelerek sanatla dolu bir gün geçirdiler.
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