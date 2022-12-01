Amerikalı oyuncu Zendaya ile İngiliz oyuncu Tom Holland nişanlandıklarını duyurdu.
Giriş: 01 Aralık 2022 Perşembe
ZENDAYA, TOM HOLLAND
ZENDAYA, TOM HOLLAND
ZENDAYA, TOM HOLLAND
ZENDAYA, TOM HOLLAND
ZENDAYA, TOM HOLLAND
ZENDAYA, TOM HOLLAND
ZENDAYA, TOM HOLLAND
ZENDAYA
ZENDAYA
ZENDAYA
ZENDAYA
Zendaya Ve Tom Holland nişanlandı!
Amerikalı oyuncu Zendaya ile İngiliz oyuncu Tom Holland nişanlandıklarını duyurdu.
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