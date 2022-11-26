Harvard'da başarılarını anlattılar!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar.

Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi

EMİNE SABANCI KAMIŞLI, FETHİ KAMIŞLI

EMİNE SABANCI KAMIŞLI, FETHİ KAMIŞLI

EMİNE SABANCI KAMIŞLI, FETHİ KAMIŞLI

FETHİ KAMIŞLI

FETHİ KAMIŞLI

FETHİ KAMIŞLI, HAKAN SABANCI

Harvard'da başarılarını anlattılar!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar.

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Harvard'da başarılarını anlattılar!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar.
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