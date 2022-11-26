İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar.
Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi
EMİNE SABANCI KAMIŞLI, FETHİ KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI, FETHİ KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI, FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI
FETHİ KAMIŞLI, HAKAN SABANCI
Harvard'da başarılarını anlattılar!
İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar.
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