İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur ile birlikte Londra'da tatil yaptı.
Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
Anne-kız Londra'da...
İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur ile birlikte Londra'da tatil yaptı.
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