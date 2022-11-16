Anne-kız Londra'da...

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur ile birlikte Londra'da tatil yaptı.

Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

Anne-kız Londra'da...

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur ile birlikte Londra'da tatil yaptı.

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Anne-kız Londra'da...

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur ile birlikte Londra'da tatil yaptı.
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