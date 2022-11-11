Şık tercihler...

ASLIŞAH ALKOÇLAR
Aslışah Alkoçlar
Berrin Zorlu
Nevbahar Koç
Aylin Saruhan
Ayşegül Toplusoy
Melisa Von Faber Castell
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kurucusu olduğu radyonun 30. yılını eğlenceli davetle kutladı.
Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bebek'te bir araya gelerek Boğaz'ın keyfini çıkardı.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.