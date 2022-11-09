Dünyada benzersiz lokasyonlarda golf turnuvaları düzenleyen Audemars Piguet, Türkiye'deki ilk golf turnuvasını gerçekleştirdi.
Giriş: 09 Kasım 2022 Çarşamba
ADİL BENARDETE, EDİP SOYAK
VLADIMIR NIGAI, FKRET ÖZTÜRK, VALERT SUBBOTIN, İSMAİL ERDOĞAN
BEYHAN BENARDETE
BEYHAN BENARDETE, AYŞE ERDOĞAN
FİKRET ÖZTÜRK
VLADIMIR NIGAI
GENEL
GENEL
Golf tutkunları sahada...
Dünyada benzersiz lokasyonlarda golf turnuvaları düzenleyen Audemars Piguet, Türkiye'deki ilk golf turnuvasını gerçekleştirdi.
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