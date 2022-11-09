Golf tutkunları sahada...

Dünyada benzersiz lokasyonlarda golf turnuvaları düzenleyen Audemars Piguet, Türkiye'deki ilk golf turnuvasını gerçekleştirdi.

Giriş: 09 Kasım 2022 Çarşamba

ADİL BENARDETE, EDİP SOYAK

VLADIMIR NIGAI, FKRET ÖZTÜRK, VALERT SUBBOTIN, İSMAİL ERDOĞAN

BEYHAN BENARDETE

BEYHAN BENARDETE, AYŞE ERDOĞAN

FİKRET ÖZTÜRK

VLADIMIR NIGAI

GENEL

GENEL

Golf tutkunları sahada...

Dünyada benzersiz lokasyonlarda golf turnuvaları düzenleyen Audemars Piguet, Türkiye'deki ilk golf turnuvasını gerçekleştirdi.

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