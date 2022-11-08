Antebi'den kızına özel kutlama!

İş insanı İzzet Antebi, kızı Mila'nın 11. yaş törenini dostlarıyla birlikte kutladı. Partide Kenan Doğulu sahne alarak şarkılarıyla davetlileri coşturdu.

Giriş: 08 Kasım 2022 Salı

İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY

TUVANA TÜRKAY ÖZEL GECEDE MİLA ANTEBİ İÇİN PİYANO ÇALDI.

MELİNA KOSİF, MİLA ANTEBİ, MELİS KOSİF

MELDA,MELİNA KOSİF, EDA, MELİS KOSİF

MELDA KOSİF, EVELİZE KOSİF, EDA KOSİF

KENAN DOĞULU,MELİNA KOSİF

GEÇTİĞİMİZ YIL ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ VE DİDEM SARI ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUKLARI VAR.

Antebi'den kızına özel kutlama!

İş insanı İzzet Antebi, kızı Mila'nın 11. yaş törenini dostlarıyla birlikte kutladı. Partide Kenan Doğulu sahne alarak şarkılarıyla davetlileri coşturdu.

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Antebi'den kızına özel kutlama!

İş insanı İzzet Antebi, kızı Mila'nın 11. yaş törenini dostlarıyla birlikte kutladı. Partide Kenan Doğulu sahne alarak şarkılarıyla davetlileri coşturdu.

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