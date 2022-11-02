Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" sahibini buldu.
Giriş: 02 Kasım 2022 Çarşamba
CAROLINE KOÇ, MUSTAFA KOÇ SPOR ÖDÜLÜ'NÜ ADIM ADIM OLUŞUMU ADINA ITIR ERHART VE İ. RENAY ONUR'A VERDİ.
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA-CAROLINE KOÇ
MUSTAFA-CAROLINE KOÇ
'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' sahibini buldu...
Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" sahibini buldu.
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