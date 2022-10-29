New York'ta Türk girişimcilere davet!

Amerikan Türk Cemiyeti'nin (ATS) geleneksel gala yemeği bu yıl New York'ta gerçekleşti.

Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi

HALUK VE SUZAN SABANCI DİNÇER ÇİFTİ NEW YORK'TAKİ DAVETTE MİSAFİRLERLER ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER GİRİŞİMCİLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ ÖZEL GECEDE KONUŞMA YAPTI.

ÇAĞATAY ÖZDOĞRU, İZZET GARİH, KEREM KAMIŞLI

KEREM KAMIŞLI

CHRISTIANA MAXWELL,MADLENA KALINOVA, SUZAN SABANCI DİNÇER, NAEEM KHAN, LARISSA MARCHIORI

DANNY PEUSCOVICH, COLIN COWIE, SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER

HALUK DİNÇER, INDIA GRIMSTAD

GENEL

GENEL

GENEL

New York'ta Türk girişimcilere davet!

Amerikan Türk Cemiyeti'nin (ATS) geleneksel gala yemeği bu yıl New York'ta gerçekleşti.

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