Stiliyle göz dolduruyor...

MELİSA VON FABER CASTELL
Melisa Von Faber Castell
Aylin Saruhan
Ayşegül Toplusoy
Cumhuriyet’in 99’uncu yılı Sait Paşa Avlusu’nda gerçekleşen bir Cumhuriyet Balosu davetiyle kutlandı.
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için yapımcı Muzaffer Yıldırım'la bir araya geldi.
Feryal Gülman, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250’nci yıl dönümü etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.
Nevbahar Koç
Ümit Boyner
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