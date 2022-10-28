İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için yapımcı Muzaffer Yıldırım'la bir araya geldi.
Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma
ELİF DÜRÜST, MUZAFFER YILDIRIM
ELİF DÜRÜST, MUZAFFER YILDIRIM
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le, sanat sohbetleri devam ediyor...
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için yapımcı Muzaffer Yıldırım'la bir araya geldi.
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