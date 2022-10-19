Genç iş insanı Hacı-Nazlı Kayı Sabancı çifti Fethiye'de yaptıkları tatillerini noktalayarak İtalya'ya gitti.
19 Ekim 2022 Çarşamba
HACI-NAZLI KAYI SABANCI
NAZLI KAYI SABANCI
HACI-NAZLI KAYI SABANCI, ARZU SABANCI
HACI-NAZLI KAYI SABANCI
HACI-NAZLI KAYI SABANCI
HACI-NAZLI KAYI SABANCI
HACI-NAZLI KAYI SABANCI
HACI-NAZLI KAYI SABANCI
HACI-NAZLI KAYI SABANCI
Fethiye'den İtalya'ya...
Genç iş insanı Hacı-Nazlı Kayı Sabancı çifti Fethiye'de yaptıkları tatillerini noktalayarak İtalya'ya gitti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.