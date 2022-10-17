Sinema Filmleri Akademisi Müzesi yıldızlarla dolu bir açılış töreniyle galaya damga vurdu.
17 Ekim 2022 Pazartesi
ÜNLÜ OYUNCU GEORGE CLOONEY GECEYE EŞİ AMAL CLOONEY İLE BİRLİKTE KATILDI.
ÜNLÜ ŞARKICI JUSTIN BIEBER'IN EŞİ HAILEY BIEBER GECEYE YALNIZ GELEREK DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
ŞARKICI VE OYUNCU SELANA GOMEZ GALADA MASKÜLEN ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI.
ÜNLÜ OYUNCU JULIA ROBERTS SİYAH ELBİSESİYLE GECENİN ŞIKLARI ARASINDAYDI.
BROOKLYN PELTZ BECKHAM VE EŞİ NICOLE PELTZ BECKHAM BİRBİRLERİYLE UYUM İÇİNDEYDİLER.
JOE JONAS, SOPHIE TURNER
EMMA STONE
OLIVIA WILDE
CHRISTINA RICCI
KAIA JORDAN GERBER
TILDA SWINTON
JESSICA CHASTAIN
Academy Museum Gala'ya görkemli gece!
Sinema Filmleri Akademisi Müzesi yıldızlarla dolu bir açılış töreniyle galaya damga vurdu.
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