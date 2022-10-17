Genç iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, İngiltere seyahatini sosyal medya hesabından 'Bazı günler çok güzel' notuyla paylaştı.
17 Ekim 2022 Pazartesi
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
'Bazı günler çok güzel'
Genç iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, İngiltere seyahatini sosyal medya hesabından 'Bazı günler çok güzel' notuyla paylaştı.
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