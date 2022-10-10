İş insanı Engin Akın'ın oğlu Ahmet Akın, görkemli tören ile Hazel Naz Fışkınlar'la dünyaevine girdi.
10 Ekim 2022 Pazartesi
İŞ İNSANI AHMET AKIN VE HAZEL NAZ FIŞKINLAR ÇİFTİ ÇIRAĞAN SARAYI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
İŞ İNSANI ERHAN KAMIŞLI GENÇ ÇİFTE MUTLULUKLAR DİLEDİ.
SERPİL VE ERCAN AKIN ÇİFTİ BOĞAZ'DA GERÇEKLEŞEN TÖRENE KATILDI.
İŞ İNSANI MUSTAFA ÇAĞLAR EŞİ BAŞAK ÇAĞLAR'LA BİRLİKTE DÜĞÜN TÖRENİNDEYDİ.
İPEK YÖNDER DÜĞÜN TÖRENİNE KARDEŞİ EMRE ERDOĞDU İLE BİRLİKTE KATILDI.
AHMET-NİLGÜN GERÇEL
ENGİN AKIN
MÜGE-İLHAN ASLAN
AHMET AKIN-HAZEL NAZ FIŞKINLAR
AHMET AKIN-HAZEL NAZ FIŞKINLAR
GENEL
Boğaz'da görkemli düğün!
İş insanı Engin Akın'ın oğlu Ahmet Akın, görkemli tören ile Hazel Naz Fışkınlar'la dünyaevine girdi.
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