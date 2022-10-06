Boğaz'da mutlu son...

Ali Volkan Alp ile Banu Alp'in kızları İpek Alp ve Lokman Sever-Belkıs Gümüş çiftinin oğulları Zeki Sever Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

06 Ekim 2022 Perşembe

İPEK ALP- ZEKİ SEVER ÇİFTİ BOĞAZ'DA GERÇEKLEŞEN TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİLER.

LOKMAN SEVER, BELKIS GÜMÜŞ, TALYA SEVER İPEK ALP- ZEKİ SEVER, ALİ VOLKAN-BANU ALP

AZADE BALKANER İLE EŞİ ALİCAN ÖZSOY, İPEK ALP VE ZEKİ SEVER ÇİFTİNİN DÜĞÜN TÖRENİNE KATILARAK ÇİFTİ TEBRİK ETTİLER.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞEN DÜĞÜN TÖRENİNE İŞ İNSANI MUHARREM- AYŞEGÜL TOPLUSOY ÇİFTİ DE KATILDI. İPEK ALP-ZEKİ SEVER ÇİFTİ KONUKLARLA ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

İPEK ALP- ZEKİ SEVER ÇİFTİNİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ DANA NASSER EL SABAH, NİHAT ÖZDEMİR, AHMET ÇALIK

İŞ İNSANI ALİ VOLKAN ALP EŞİ BANU ALP İLE BİRLİKTE KONUKLARI KARŞILADI.

LOKMAN SEVER, BELKIS GÜMÜŞ, SHEIKRA DANA EL SABAH, ADNAN POLAT

ŞEBNEM ASLAN, SİNEM AYAN

BOĞAZ'DA GERÇEKLEŞEN DÜĞÜN TÖRENİNE GENÇ İŞ İNSANI HAKAN SABANCI'DA BİR ARKADAŞIYLA KATILDI.

FERYAL GÜLMAN GECEDE OĞLU ASLAN KEMAL GÜLMAN İLE YER ALDI.

İŞ İNSANI ENDER ALKOÇLAR VE GÜLŞAH ALKOÇLAR GENÇ ÇİFTE MUTLULUKLAR DİLEDİ.

EROL-NEŞE GÖNÜL GECEYE BİRLİKTE KATILARAK DOSTLARIYLA EĞLENDİLER.

BANU ALP, YELDA TİFTİK, ASLI EKŞİOĞLU, AYSUN ÖZDERİRCİ

GİZEM SABANCI HELVACIOĞLU ŞIKLIĞIYLA TÖRENDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

TÜLAY SÖLEN, FERYAL GÜLMAN, İPEK ALP-ZEKİ SEVER, SEMA ÇINGILLIOĞLU

AYŞEGÜL TOPLUSOY, BANU ALP

EMRAH-BİGE HATTAT

FUNDA-HAKKI FİLİBELİ

YASMİN GÜLMAN

MİLKA-DENİZ KARAAĞAÇLI

DEFNE, YELDA TİFTİK

İPEK ALP-ZEKİ SEVER

İPEK ALP-ZEKİ SEVER

İPEK ALP SEVER

İPEK ALP-ZEKİ SEVER

Boğaz'da mutlu son...

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