Kültür Yolu'nda yürüyüş... Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin "Gölge/Shade" isimli video art projesi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.