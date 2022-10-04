Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin "Gölge/Shade" isimli video art projesi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.
04 Ekim 2022 Salı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR, HİLAL BÜŞRA CEBECİ, SALİHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU, AHMET MİSBAH DEMİRCAN
FÜSUN KURAN
SİBEL KARAKAŞLI
HİLAL BÜŞRA CEBECİ
Kültür Yolu'nda yürüyüş...
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin "Gölge/Shade" isimli video art projesi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.
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