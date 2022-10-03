İş ve camiyet hayatının ünlü simaları Şifreler isimli sergide bir araya geldi.
03 Ekim 2022 Pazartesi
NAS REYHAN, GAYE DONAY, BERİL REİS, EKREM CANDAR
MARIA-YAHŞİ BARAZ
HÜLYA KALYONCU
GAYE DONAY, MUAMMER KESKİN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
‘’Şifreler’’ sergisi sanatseverlere buluştu!
İş ve camiyet hayatının ünlü simaları Şifreler isimli sergide bir araya geldi.
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