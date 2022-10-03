‘’Şifreler’’ sergisi sanatseverlere buluştu!

İş ve camiyet hayatının ünlü simaları Şifreler isimli sergide bir araya geldi.

03 Ekim 2022 Pazartesi

NAS REYHAN, GAYE DONAY, BERİL REİS, EKREM CANDAR

MARIA-YAHŞİ BARAZ

HÜLYA KALYONCU

GAYE DONAY, MUAMMER KESKİN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

‘’Şifreler’’ sergisi sanatseverlere buluştu!

İş ve camiyet hayatının ünlü simaları Şifreler isimli sergide bir araya geldi.

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‘’Şifreler’’ sergisi sanatseverlere buluştu!

İş ve camiyet hayatının ünlü simaları Şifreler isimli sergide bir araya geldi.

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