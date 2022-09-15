KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, SEMAHAT ARSEL, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, KOÇ OKULU YÖNETİM KURULU BAŞKANI İPEK KIRAÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Vehbi Koç Vakfı'ndan okul!
Vehbi Koç Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Koç Okulu, yeni lise binasını Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un katıldığı törenle hizmete açtı.
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