İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dün hayata gözlerini yuman Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'i sosyal medya hesabından andı.
09 Eylül 2022 Cuma
OYA ECZACIBAŞI, II. ELIZABETH
OYA ECZACIBAŞI, II. ELIZABETH
OYA ECZACIBAŞI, II. ELIZABETH
OYA ECZACIBAŞI, II. ELIZABETH
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı Kraliçeyi andı!
İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dün hayata gözlerini yuman Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'i sosyal medya hesabından andı.
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