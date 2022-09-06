Zeynep Çarmıklı ve Begüm Ayaydın İstanbul'un elit AVM'lerinde yeni sezon alışverişi yaparken objektiflere yansıdılar.
06 Eylül 2022 Salı
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
BEGÜM AYAYDIN
BEGÜM AYAYDIN
BEGÜM AYAYDIN
Hanımlar alışverişte...
Zeynep Çarmıklı ve Begüm Ayaydın İstanbul'un elit AVM'lerinde yeni sezon alışverişi yaparken objektiflere yansıdılar.
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