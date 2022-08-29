Ailece tatillerine devam eden İzzet ve Yasemin Özilhan çifti tekneyle açılarak denize girdi.
29 Ağustos 2022 Pazartesi
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN, EMİNE, ELA ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
Özilhanlar teknede!
Ailece tatillerine devam eden İzzet ve Yasemin Özilhan çifti tekneyle açılarak denize girdi.
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