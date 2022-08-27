Seyahat tutkunlarının tatil rotaları!

Yaz ve kış aylarında gözde tatil merkezlerine seyahat eden cemiyet hayatının ünlü simalarının her yıl uğrak noktaları haline getirdikleri tatil durakları...

27 Ağustos 2022 Cumartesi

BODRUM

BERRİN ZORLU

BERRİN, OLGUN ZORLU

BERRİN, OLGUN ZORLU

MONAKO

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

NEW YORK

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

AMALFİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE-NEDİM KEÇELİ

GAMZE-NEDİM KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

TAYLAD

SELMA TÜRKEŞ

SELMA TÜRKEŞ

SELMA TÜRKEŞ

SELMA TÜRKEŞ

SELMA TÜRKEŞ

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Seyahat tutkunlarının tatil rotaları!

Yaz ve kış aylarında gözde tatil merkezlerine seyahat eden cemiyet hayatının ünlü simalarının her yıl uğrak noktaları haline getirdikleri tatil durakları...

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